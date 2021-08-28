One source tells @HoopAnalysisNet that if Kevin Love is bought out of his contract in Cleveland the Brooklyn Nets will have interest in signing him. This could potentially lead to Brooklyn buying out DeAndre Jordan. — Brett Siegel (@BrettSiegelNBA) August 27 2021

根據《HoopAnalysisNet》記者席格28日爆料，假如「愛神」洛夫跟騎士完成買斷協議，籃網將有興趣把他簽下，讓他可跟老搭檔厄文重新聯手，籃網也將買斷「小喬丹」狄安卓喬丹合約，先前曾有爆料，假如小喬丹被買斷有可能跳槽湖人。

其實洛夫最近幾年被交易謠言從未停過，上季更因傷痛問題，他只打了25場例行賽，平均拿下12.2分、7.4籃板與2.5助攻，甚至他雖參加美國男籃訓練營，卻在前往東京打奧運前夕，突然宣告因傷退出，也讓外界認為他的身體不行了。

騎士隨隊記者費多爾也曾爆料，洛夫在退出美國男籃後，一回到克里夫蘭就跟騎士高層會面，他也自己坦承即將步入生涯第14個球季，是該重新調整自我的期望值，代表他終於可能接受買斷，改去較具爭冠實力的球隊，替自己再搶冠軍。

不管到底目前洛夫的傷勢問題能否解決，如果他可以加盟籃網，跟厄文、杜蘭特、哈登、布雷克葛瑞芬組成先發陣容，乍看之下確實威力十足，隨著騎士剛從公牛那邊換來馬爾卡寧，或許代表洛夫待在騎士時間越來越少，就看雙方何時達成買斷共識了。