根據《HoopAnalysisNet》記者席格28日爆料，假如「愛神」洛夫跟騎士完成買斷協議，籃網將有興趣把他簽下，讓他可跟老搭檔厄文重新聯手，籃網也將買斷「小喬丹」狄安卓喬丹合約，先前曾有爆料，假如小喬丹被買斷有可能跳槽湖人。

其實洛夫最近幾年被交易謠言從未停過，上季更因傷痛問題，他只打了25場例行賽，平均拿下12.2分、7.4籃板與2.5助攻，甚至他雖參加美國男籃訓練營，卻在前往東京打奧運前夕，突然宣告因傷退出，也讓外界認為他的身體不行了。

騎士隨隊記者費多爾也曾爆料，洛夫在退出美國男籃後，一回到克里夫蘭就跟騎士高層會面，他也自己坦承即將步入生涯第14個球季，是該重新調整自我的期望值，代表他終於可能接受買斷，改去較具爭冠實力的球隊，替自己再搶冠軍。

不管到底目前洛夫的傷勢問題能否解決，如果他可以加盟籃網，跟厄文、杜蘭特、哈登、布雷克葛瑞芬組成先發陣容，乍看之下確實威力十足，隨著騎士剛從公牛那邊換來馬爾卡寧，或許代表洛夫待在騎士時間越來越少，就看雙方何時達成買斷共識了。

NBA》沃神爆3隊交易 馬爾卡寧先簽後換跳槽騎士

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