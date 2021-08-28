【愛傳媒黃珊珊專欄】今年初我看到紐西蘭女總理宣布全國9-18歲女學的生理用品由政府負擔的新聞，非常震撼！我第一個念頭就是，如果台灣可以做到有多好，如果台北可以做到，台北市將是第一個跨出性別平權的亞洲城市！

我想了很久，跟同仁討論很多，決定直接向柯文哲市長報告我的想法！市長聽完二話不說就當場同意，身為醫生，他很理解男女先天生理上不同的差異，女性一出生就註定比男性多花一筆生理用品的費用，這當然是上天給女性的禮物，但也是一筆先天不平等的負擔。

我常笑說我只是一個上女廁的男人，除了上的廁所以外，其他跟男生沒甚麼兩樣，其實還有一個不一樣，就是每個月都有的生理期！

我發育比較慢，大概到國三才有初經，因為我個人體質，每次都會痛一到兩天幾乎無法正常生活，吃止痛藥成了家常便飯！我15歲就一個人到台北念書，所以也沒有媽媽照顧進補，生理痛成了我的噩夢！

那個保守的年代，生理期成了禁忌的話題，在成長過程中這是一件很難啟齒的事，生理痛、借衛生棉都得偷偷摸摸，小心翼翼地怕被人發現，有時還要忍受別人的譏諷，一言不合就會被說：「你今天很奇怪，一定是大姨媽來了」，種種性別上的歧視或誤解，造成了年輕小女生心靈上的創傷，很多社會上的潛規則，讓女性除了面對生理的疼痛以外，還有心理上的壓力。

推行性別平權與校園性別教育，是比提供國中女生免費生理用品更重要的意義，藉由這個專案，我們希望從國中起就讓孩子接受月經是非常自然正常的事情，同學之間可以互相體諒，互相包容，可以大方地請生理假，可以大聲跟朋友借衛生棉而不再害羞，希望月經這件事，一點也不特別，去除月經的污名化，就從教育開始。

今年九月，我們先請廠商贊助試辦計畫，明年二月下學期開始，我們編列明年度的預算，將提供全台北市國中女生免費生理用品，並爭取議會的支持！

性別平權，就從台北市做起，相信我們也可以改變台灣！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。