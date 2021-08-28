南投縣中興新村以前為省政府所在地，早期規畫採辦公廳舍結合員工住宅的田園型行政社區，樹木扶疏綠意盎然，近年轉型中科中興新村高等研究園區，生活機能建設完備，吸引長者選擇居住享受退休生活，但也出現不少長輩迷途，成為中興分局光明派出所員警為民服務的工作日常。

南投縣政府警察局中興分局光明派出所警員鍾仁傑日前在夜間擔服巡邏勤務，獲報至南投市光明南路附近處理妨礙安寧案件，到場發現一名八旬陳姓婦人喃喃自語且語意不清，經警方安撫情緒後，一路步行護送老婦人返家，把寧靜還給鄰居。

員警見陳姓老婦人情緒不穩，口中似不斷重複前塵往事，耐心安撫情緒，並利用M-POLICE警用行動電腦人臉辨識系統，查得陳婦居住在距離1公里遠的明新路，陪伴老婦人邊走邊聊天，夜深人情濃，員警陪老婦回家的背影，也常是中興新村感人的風景。

家屬見老婦平安返家，向警方表示，老奶奶年事高、因有記憶退化問題常會獨自外出，對於警方親自護送母親到家頻頻感謝。

中興分局長黃念生說，中興新村離塵不離城，生活環境佳，早期也是省政府所在地，生活機能各項建設完備，區域活化，不只很多省政老員工居住，還有不少人退休後移居中興新村。

黃念生指出，2018年起，衛福部推廣失智友善社區，希望鄰里間成為共同照顧的力量，警察在社區治安上扮演重要角色，為民服務也是警察工作的一環，員警積極擔任起友善失智的社區網絡守護者，民眾小事都是人民保母最重要的事。