行政院會後記者會26日公布「振興五倍券」規畫案，強調消費者不能硬性要求找零。圖為民眾前往店家小額消費。（羅永銘攝）

台灣自５月開始爆發本土新冠肺炎疫情，衝擊民生經濟，而在疫情趨緩後，政院已拍板普發振興五倍券，預計10月可以領取。不過，部分縣市直接宣布普發現金，像是金門縣普發紓困金5000元，而澎湖縣普發縣民1000元振興消費禮金、嘉義則是普發2000元，其中金門縣首波紓困金5000元最快月底就可以拿到。

以下為《中時新聞網》整理確定發放現金縣市資訊：

●金門縣：縣民普發5000元紓困金(首波8月底入帳)，視疫情狀況再發3000元振興券，但相關細節還在討論中

●澎湖縣：普發縣民1000元振興消費禮金

●嘉義市：加碼普發每人現金2000元

◎彰化北斗鎮長李玄在27日在代表會臨時會時，提出鎮民每人普發500元紓困金計畫，獲得代表會表決通過，預計全鎮3萬3350位鎮民受惠，預計9月中旬分3天發放

金門縣普發每人紓困現金5000元作業要點之一三。（縣府提供）

行政院振興券即將推出，嘉義市長黃敏惠24日宣布，嘉義市再加碼普發每人現金2000元。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

至於其他縣市雖未發放現金，但都分別提出相關加碼措施：

●基隆市：積極規劃中，尚未宣布

●台北市：計畫結合台北通APP推出優惠券，待民眾消費後再讓廠商請款，一定是透過電子化方式發放。會把追加預算送到議會，要爭取議會支持。

●新北市：

◇新北加倍券，可以500換1千、1千換2千，甚至最高可以5千換1萬，每種券種限定份數。

◇500換1000共計有20萬份、1000換2000有10萬份，而5000換1萬則有1萬份，總計31萬份，最小面額50元。

◇市場、夜市、旅館、觀光工廠與小型商業相關活動，還有相關抽獎方式，後續會說明。

●桃園市：推出「6＋1」振興計畫。包括：

◇「你吃飯我買單」登錄桃園餐飲發票抽吃飯金，2000內都市府埋單。

◇7大藝文場館消費800元送電影票、桃捷買10送3。

◇Xpark、霧隱城、小人國等7景點也享門票買一送一。

◇擬推數位綁定5倍券加碼1000元，鼓勵來桃園消費。

◇數位券部分結合悠遊卡、一卡通、第一銀行聯名市民卡等桃園市民卡3個單位，只要把數位振興券存入這3單位，桃園會加碼1000元以上優惠，細節將待數位振興券出來以後搭配。

◇結合22觀光工廠推「加倍購」。

●新竹縣：振興五倍券會加碼，研議結合各地商圈、餐飲及觀光旅遊業者，提出具體優惠或抽獎。

●新竹市：計畫與各大知名百貨賣場合作，推動最超值的系列消費活動，另有抽獎刺激在地消費，最大獎將獲1輛汽車

●苗栗縣：尚未宣布

●台中市：

◇市長盧秀燕預告將推出全國最大振興券的加碼活動，詳情不久後公布。

◇透過「第三屆台中購物節」提出超吸睛方案，今年台中購物節將再送出豪宅頭獎。

●南投縣：研擬加碼優惠

●彰化縣：研商加碼或優惠方案，讓縣民和外縣市民眾有利多來彰化縣消費

●雲林縣：視政院最終方案推出相關配套

●嘉義縣：研擬相關方案及補助鼓勵在地消費

●嘉義市：加碼普發每人現金2000元

●台南市：搭配購物節抽獎3輛車

●高雄市：

◇推出加碼1000元高雄券，讓五倍券加上高雄券後「五倍變六倍」，細節仍在規劃中。

◇市長陳其邁透露，1000元的高雄券是每張50元，攤商比較好用，也能幫到「艱苦人」。

●屏東縣：喊出振興券在屏東消費，帶回的是「5+1好」，好山、好水、好吃、好買、好商品，加碼好心情，細節規劃中。

●台東縣：尚未宣布

●花蓮縣：尚未宣布

●宜蘭縣：尚未宣布

●連江縣：尚未宣布