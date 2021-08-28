目前在擔任模特兒、直播主的 JKF 女郎「吉寶」，擁有一臉甜美長相和「E 級上圍」，不僅外貌姣好，她也常常在在網路上放福利，大曬各種「事業線辣照」，因而累積出 68 萬追蹤數的高人氣。近日，她 PO 出一組「洋裝穿搭」，想不到一轉身便當場曝光「E 乳亮點」，引來大批網友狂讚。

只見她身穿淺色連身洋裝，對鏡頭呈現蹲姿，秀出一雙白皙美腿和雙臂，但當她一站起轉身後，側面那一對未穿內衣的「E 罩杯」美胸就這樣當場見客，福利來得是又急又猛，即便她當天發文是為了宣傳腳上的高跟鞋，但網友們的目光還是忍不住看向她的「長輩」啦！

照片上傳後，網友們也紛紛直呼：「這張也太胸」、「這側面好喜歡」、「這太過分，要約拍」、「好美好有氣質」、「這上圍是真的嗎」、「太漂亮了」…

除了甜美穿搭外，由於現在正值夏天，吉寶也在粉專 PO 出許多「泳裝福利」，只見擁有一身雪白肌膚的她，不論什麼顏色的款式都能輕鬆駕馭。除了正面有傲人車頭燈外，她背後那一對「蜜桃臀」存在感也不容小覷呢！

此外，吉寶也相當會撩粉，每每發文都會打出一段段的「土味情話」，像是「生活真的好難，想被你哄著過完」、「無聊的時候多想想我，不要浪費時間，知道嗎？」、「想征服我嗎~~~就來找我吧🥰」…等讓人心亂如麻的告白，也難怪會一直讓網友忍不住想和她互動啊！

身高 155 公分的吉寶，雖然個子嬌小，但身上的傲人胸器和甜美氣質卻是加倍耀眼，持續在網路上不斷圈粉，讓粉絲相當期待她未來還會再釋出什麼驚喜福利造福大家呢！

(本文由 JKF 提供)