男星鮪魚（吳俊諺）從《模范棒棒堂》出道，近年除了客串戲劇或主持，也常在社群網站與粉絲分享日常，日前曬出咬了幾口漢堡的照片，沒想到裡面竟夾著一包「乾燥劑」，接著附上6個臉色鐵青表情符號直呼：「請問大家…建議我怎麼做」。

鮪魚表示公司開會時，叫了熟悉品牌的早午餐，快吃完漢堡時驚覺咬到很大一片「異物感」，從嘴巴拉出來才發現居然是包「乾燥劑」，當下看到上面寫著「誤食請大量飲水」，事後雖然照做，但想到乾燥劑在微波爐加熱過，內心還是隱隱作嘔，曾做過餐飲業的他知道難免忙中有誤，不忍苛責第一線人員，對於全台擁有百家門市的餐飲集團，強調應該更注意「食品安全衛生」教育及每個環節。

鮪魚從速食店漢堡吃到整包乾燥劑 。（圖／ gevin_c._wu IG）

鮪魚表示自己只是眾多消費者縮影，並非要求業者得精神賠償金，或是優惠免費吃一年，畢竟任何人遇到這種事情，都會破壞品牌價值及信任度，如今站在品牌對社會的企業責任，除了給予消費者更安全的餐點及食品安全，更要懂得如何讓品牌價值給予整體社會信賴感，接著再次呼籲：「需要的不是致歉的說法，而是對於重視消費者的作法」。

鮪魚也呼籲該品牌未來能在「食品安全衛生教育」上，能給予對於社會跟消費者更多善意，強調身為品牌絕對不能僥倖，畢竟「需要給社會更多善意，遠比道歉的誠意重要」。