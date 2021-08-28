由民間自購的BNT疫苗，首批約200萬劑預計本月底、下月初抵台，28日下午2點開放民眾意願登記。指揮中心提醒，先前曾勾選AZ、莫德納、高端等疫苗的民眾，想打BNT只要在預約平台上「加選」就好，千萬不要把先前勾選的全部取消，萬一等不到BNT，這些已勾選的疫苗，又得重排。

眾所矚目的BNT疫苗將開放登記，由於已排定12至18歲族群優先施打，數量約120萬人，等於還有80萬劑可供其他民眾接種，順位上仍以第一類至第十類、照年齡排序。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，民眾登入疫苗預約平台後，若想打BNT，在新增選項勾選即可，先前已勾選的其他品牌不需要更動，「只要別動到原本已勾選的疫苗選項，直接加選BNT，就不影響排序。」

曾有民眾為了打莫德納，取消原已勾選的AZ，結果等不到莫德納，想回頭打AZ時，才發現排隊順序掉到好幾百萬人後，到現在還打不到疫苗。

按照預約平台邏輯，取消勾選視同放棄，自然由其他人遞補；最好方式就是全勾，有哪一種疫苗就打哪一種。只是也不見得勾了就百分之百打得到，因先決條件仍按類別、年齡區分，輪到你符合資格，才能預約接種時間及地點。