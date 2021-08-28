2021年台南市文旦大賽第2階段賽於8月19日進行田間採果，送交農委會藥物毒物試驗所委託之成大區檢中心檢驗農藥結果揭曉，果園入選60名農友全數通過381項檢驗。

台南市農業局表示，第3階段果品評鑑將於9月1日於民治市政中心南瀛堂辦理，本屆文旦王得主當天公布，並於9月6日於永華市政中心進行頒獎典禮。

台南市長黃偉哲表示，台南文旦強調高品質及永續生產，也替民眾嚴格把關食安。農業局李建裕局長表示，目前正值台南文旦採收期，今年質量均佳，選購台南好柚有「保佑」的寓意且耐貯放的特性可供民眾慢慢賞味到中秋節。

農業局也建議民眾，購買有台灣農產品生產追溯、產銷履歷或有機驗證等具溯源管理的水果，品質及食安才有保障，民眾也可指名選購本次入選果園的文旦，全程由農業局同仁現場監採，經由成大區檢中心精密儀器檢驗，檢驗農藥種類達381項，確保果品來源及健康。