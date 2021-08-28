當地時間8月27日，12個歐美國家議會及歐洲議會外委會主席發表聯合聲明，歡迎立陶宛與台灣發展「經濟關係」，指責中方對立陶宛施加政治、外交與經濟壓力的攻擊性行為，呼籲本國政府、歐盟及其他盟友給予立陶宛全面支持。中國駐歐盟使團發言人28日回應，敦促歐方及有關人士在涉台問題上堅持正確立場。

中國駐歐盟使團發言人重申，一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，是中國和包括歐盟及其成員國在內的國家和組織發展雙邊關係的政治基礎。

發言人表示，立陶宛政府允許台灣當局以「台灣」名義設立「代表處」，公然違背中立兩國建交公報精神，嚴重損害中國主權和領土完整，中國政府對此表示堅決反對。

發言人表示，中方對立陶宛損害中國主權和領土完整的行徑作出堅決和必要反應，完全合理合法。一些人把立方錯誤行徑避重就輕說成是與台灣發展經濟關係，卻把中方維護自身國家主權和領土完整的正當反應誣稱為干涉立陶宛內政的攻擊性行為，這是顛倒黑白，邏輯錯亂，有違國際關係基本準則。

發言人重申，中國人民實現祖國統一的決心不可動搖，維護國家主權和領土完整的紅線不容觸碰。中方敦促歐方及其有關人士在涉台問題上堅持正確立場，遵守國際公理公義，不要在涉及中方核心利益的問題上發出錯誤信號，給中歐關係製造新的麻煩。