身為「Klutch Sports」首席執行官，還是「小皇帝」詹姆斯等球星經紀人的瑞奇保羅，這下子所謂的NBA王牌經紀人光環徹底受損，因為尼克中鋒諾爾決定起訴瑞奇保羅，原因是瑞奇保羅「刻意」害他在自由球員市場損失將近5800萬美元。
諾爾指控瑞奇保羅當年「慫恿」他放棄獨行俠提出4年7000萬美元續約，理由是他認為諾爾可簽一份破億美元合約，隨後卻因諾爾受傷，造成身價大跌，只能先後跟雷霆、尼克簽底薪合約，直到今年夏天才跟尼克完成3年3200萬美元續約。
不過隨後《ESPN》資深記者溫霍斯特報導，「Klutch Sports」已經跟NBA球員工會提出申訴，強調諾爾控告瑞奇保羅的主因，在於去年跟尼克簽約時並未支付20萬美元的佣金，可是諾爾的律師團隊提出反駁，更認為對方違反誠信義務。
面對這種球員與經紀人相互控訴的混亂情況，才剛上任的球員工會主席麥科倫(拓荒者後衛)似乎不打算處理，「重要的是把兩邊情況弄清楚，球員並非無緣無故就炒掉經紀人，他們往往是因發生了什麼才會行動，我想雙方都有權利可以解約。」
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