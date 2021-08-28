美國新冠溯源報告。(取自美國情報總監辦公室)

中國駐美使館28日消息，美國國家情報總監辦公室27日發布《新冠病毒溯源調查報告》要點，認為目前看新冠病毒源自自然界和實驗室洩漏的兩種可能性都不能排除。報告誣衊中方阻撓國際調查、拒絕共用資訊並指責他國。白宮同日就新冠病毒溯源調查發布聲明，妄稱中方阻撓溯源工作的國際調查，缺乏透明度，企圖糾集有關夥伴方對中方施壓。中方對此堅決反對、強烈譴責。

中國駐美使館指出，首先，報告是美由情報部門主導杜撰的，毫無科學性和可信度可言。新冠病毒溯源是科學問題，應該也只能由科學家而不是情報專家研究。歷史上，美情報部門搞出不少「傑作」，諸如把一小瓶洗衣粉當作伊拉克大規模殺傷性武器證據，自導自演「白頭盔」組織擺拍所謂「敘利亞化學武器襲擊」視頻。現在美方又故技重施，放著中國─世衛組織聯合研究報告不信，偏要取信情報部門炮製的報告，那怎麼還可能是科學、可靠的溯源？

使館表示，第二，美方聲稱中方不透明，這完全是為其推動政治化、汙名化尋找藉口。疫情發生以來，中方始終本著公開、透明、負責任原則，第一時間對外介紹、對外分享病毒基因序列、對外開展抗疫合作。2019年12月27日，武漢地方有關部門首次報告可疑病例，30日下發關於做好不明原因肺炎救治工作的緊急通知，31日中國向世衛組織通報有關情況，2020年1月3日中方開始定期向世衛組織和美國等有關國家主動通報疫情資訊。

在溯源問題上，中方也從一開始就表明了科學、專業、嚴肅和負責任的態度，率先同世衛組織開展全球溯源合作，去年以來兩次邀請世衛專家來華開展溯源研究。世衛專家組來華開展溯源工作時，中方完全公開透明，滿足了其全部參訪要求，未作任何限制。專家們在武漢去了所有他們想去的地方，會見了所有他們想見的人，查看了所有他們想看的資料。世衛組織3月30日正式發佈的中國—世衛組織聯合研究報告，其形成遵循了世衛組織程序，採取了科學方法，體現了權威性和科學性。中方在病毒溯源問題上展現的開放、透明態度也得到國際專家充分肯定。

使館稱，第三，美方情報部門出台報告恰恰說明了美方一意孤行在政治操弄的錯誤道路上越走越遠。

疫情暴發以來，美國成為感染和死亡人數最多的國家，已經讓美國民眾付出了沉重代價。美國政府通過情報機構搞所謂溯源報告，妄圖對中國進行「有罪推定」，是為了推卸自身抗疫失敗責任、向中國甩鍋推責。

美方這種做法只會對國際溯源和全球抗疫合作造成干擾和破壞，已經遭到國際社會普遍反對。世界上100多個國家和地區，300多個政黨、社會組織和智庫向世衛組織秘書處提交《聯合聲明》，堅決反對將溯源問題政治化。美方難道不應該聽一聽這些聲音嗎？

使館表示，最後，美方對自身溯源諱莫如深，把溯源大門關得死死的。美方如果真的「透明負責」，就該公布並檢測早期病例資料。美國新冠肺炎疫情發生的時間線不斷前移。

美國至少有五個州的新冠病毒感染情況早於美國首例確診病例報告時間。近日也有美國媒體報導，美國首例新冠肺炎死亡病例出現的時間為2020年1月初，比官方此前認定的2月初要早數周。

武漢病毒研究所已兩次接待世衛組織專家，新冠病毒源自武漢病毒研究所洩漏「極不可能」是中國─世衛組織聯合研究報告得出的明確結論。美方如果非要堅持實驗室洩漏的說法，難道不應該邀請世衛組織專家前往德特里克堡和北卡羅來納大學調查嗎？

德堡長期從事冠狀病毒研究、改造，2019年發生嚴重安全事故並被關停，隨後美國國內暴發與新冠肺炎症狀相似的疾病。北卡大學巴里克團隊早就具備極其成熟的冠狀病毒合成及改造能力，該校於2015年1月至2020年6月1日共向美國國立衛生研究院報告28起涉及基因工程微生物的安全事故，其中6起涉及包括SARS、MERS和新冠病毒等在內的冠狀病毒。美方不調查公布自家實驗室的情況，卻光顧著往別人身上潑髒水。

使館強調，中方對全球溯源問題的立場是一貫、明確的。溯源是科學問題，中方始終支持並將繼續參加科學溯源。我們反對的是政治操弄，反對的是有罪推定，反對的是嫁禍於人。第二階段溯源應該在第一階段溯源的基礎上全面延伸，在全球多國多地開展溯源工作，才能真正找到真相和答案。

美情報部門提供的報告沒有給出美方想要的確切答案，再搞下去，也是竹籃打水一場空，因為它的調查本身就是子虛烏有、反科學的。