台灣桌球女將田曉雯今天在東京帕拉林匹克運動會桌球第10級女單8強賽，克服首局先失劣勢，靠著連搶3局逆轉擊敗土耳其19歲小將德米爾，成功挺進4強。

初次踏上帕運舞台的田曉雯展現大將之風，今天她在開局遭遇亂流、以5比11棄守的情況下很快回穩，第2 局立即以11比5還以顏色，第3局更是克服5分落後，反以13比11拿下聽牌，最後再以11比8成功關門，3比1擊敗土耳其的德米爾（Merve Cansu Demir）、搶下4強賽門票。（編輯：張雅淨）1100828