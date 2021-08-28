台灣桌球女將田曉雯今天在東京帕拉林匹克運動會桌球第10級女單8強賽，克服首局先失劣勢，靠著連搶3局逆轉擊敗土耳其19歲小將德米爾，成功挺進4強。
初次踏上帕運舞台的田曉雯展現大將之風，今天她在開局遭遇亂流、以5比11棄守的情況下很快回穩，第2 局立即以11比5還以顏色，第3局更是克服5分落後，反以13比11拿下聽牌，最後再以11比8成功關門，3比1擊敗土耳其的德米爾（Merve Cansu Demir）、搶下4強賽門票。（編輯：張雅淨）1100828
台灣桌球女將田曉雯今天在東京帕拉林匹克運動會桌球第10級女單8強賽，克服首局先失劣勢，靠著連搶3局逆轉擊敗土耳其19歲小將德米爾，成功挺進4強。
初次踏上帕運舞台的田曉雯展現大將之風，今天她在開局遭遇亂流、以5比11棄守的情況下很快回穩，第2 局立即以11比5還以顏色，第3局更是克服5分落後，反以13比11拿下聽牌，最後再以11比8成功關門，3比1擊敗土耳其的德米爾（Merve Cansu Demir）、搶下4強賽門票。（編輯：張雅淨）1100828
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。