更新內容10:12)在國防部政治作戰局軍眷服務處擔任上校的陳姓男子，被控在承辦眷村改建工程的驗收作業時，以空屋照片傳送給營建業者、暗示對方支付其新屋衛浴裝潢等費用共19萬多元，藉以取得驗收通過。台中地院法官抨擊陳嚴重敗壞官箴，依貪汙治罪條例判他5年10月刑期，並須繳回收賄所得。

判決指出，陳男（2020年5月已退伍）在國防部眷服處營建管理單位擔任職務，當時鉅明營造公司以7億元標得北投區眷村改建工程，2016年間7月間，眷服處指派陳男擔任驗收官，陳則以建物保全設備等維護保養有問題為由提出4項補正要求，要求營建業者改善。

未料，陳男提出補正後，竟私傳一張空屋照片給負責該建案的工程師，暗示其住家有衛浴裝潢需求，要求營建業者支付水電衛浴材料及裝潢等費用，還指定「有Toto這牌子的」，並透過LINE訊息提出型號、白色原木門板等對於裝潢的要求，待營建公司代為支付12萬多元裝潢費後，陳男便讓該公司領得429萬元保證金。

隔年1月，因該改建案還在1年保固期間，陳男又向營建公司要求裝修其老家的衛浴設施，成功受賄達4萬多元，而營建公司也順利在保固期滿後領到剩餘的850萬元保證金，事後並應陳男要求，花了近萬元購買2箱「大甲媽祖平安祈福酒」送給陳，總計陳前後受賄達19萬元。

法官認為，陳男畢業於國防大學中正理工學院，畢業後即擔任軍職、服役期間長達20年且官拜上校，長期受國家栽培，明知自身應該廉潔自持，卻就職務上行為要求、期約、收受賄絡，嚴重破壞公務員應有的公正、清廉形象，也使得其他克盡職責的同仁蒙羞，依貪汙治罪條例中的不違背職務收受賄絡罪判他5年10月刑期，可上訴。