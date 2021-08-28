BNT抵台倒數計時，將優先給12至18歲的人打，高端則開放給20歲以上的人接種，按目前的規畫，19歲的大學生等於直接被放生，引起網友們討論，不少19歲的大學生哀嚎自己根本就是次等公民，感覺就算等到20歲也只剩高端可打，另還有人開玩笑說，沒聽過19歲會衰整年嗎？現在應該沒有比打不到疫苗更衰的事情。對此，指揮中心表示，會盡量把空缺補起來，讓年輕族群也能快點打到疫苗。

一名女網友日前在網路論壇Dcard上發文表示，BNT開放12至18歲的學生打、高端開放給20歲以上的民眾打，到底把19歲的人放在哪裡？原PO並表示，這篇文沒有要指責誰的意思，只是很好奇為什麼歲數是這樣開放？

貼文引起網友討論，「認真覺得要優先開發給大學生打，否則我們不就要最後才打得到？等到開學以後，大學生全台跑流動最可怕了」、「大學生全台跑透透，各地學生集合在一個班，到時候又是一波疫情。」

許多網友哀嚎說，19歲的人真慘，搶不到AZ和莫德納就算了，連高端也打不到，如今快要到貨的BNT又先留給12至18歲的學生，剩餘的劑量要按照年齡往下排，只能說19歲的人是疫苗孤兒。「19歲好可悲」、「19歲根本次等公民」、「等到20歲的時候也只剩高端可以打」、「沒聽過19歲整年會衰嗎？」

首批195萬劑的BNT疫苗即將到貨，中央流行疫情指揮中心宣布，將優先提供給國內120萬名12至18歲的學生族群施打，剩餘的約80萬劑將依年齡往下開放，有意願接種BNT的民眾，可以在8月28日下午2時起登入疫苗預約平台進行意願登記。

不過，按照目前的規畫，BNT優先開放給青少年打，高端給20歲以上的民眾接種，19歲的大學生等不到疫苗，加上很多大學教師也還沒打，恐讓校園陷入風險。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨在記者會上表示，成人可打莫德納和AZ，會把空缺盡量彌補起來，我們希望讓年輕族群能盡速打到疫苗。