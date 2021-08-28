國民黨「反萊豬顧健康公投列車」遭民進黨發言人謝佩芬指稱，防疫期間環島恐成防疫破口。（圖／取自羅智強臉書）

國民黨台北市議員羅智強，為宣傳12月18日的反萊豬公投，發動「公投變形金剛」宣傳車環島，遭民進黨指控是「防疫破口」，羅27日向警察局檢舉總統蔡英文座車人數達4人。對此，民進黨發言人顏若芳再控羅只顧政治利益、不顧防疫，並呼籲羅多關心選區。羅辦主任楊植斗則重掀顏2件往事回擊：沒資格教人做選民服務。

羅智強發動「公投變形金剛」宣傳車環島，遭民進黨發言人謝佩芬指稱是「防疫破口」，羅27日在中廣董事長趙少康陪同下，到台北市警中正一分局忠孝東路派出所「自首」。羅表示，變型金剛只有廣播沒有現場活動，連司機共3人，如果有罪，他要一併檢舉蔡英文的總統座車，因為蔡的車子也是趴趴走，人還比他多1位。中正一分局表示，警方依法行政，羅是否算自首，將請示檢方進行後續處置。

顏若芳隨後回批，羅智強不顧防疫考量，假藉公投之名，堅持發起環島選舉之實、誣指蔡英文總統座車是防疫破口以轉移焦點，令人遺憾。顏更呼籲羅：「作為一個台北市大安文山區議員，我們呼籲羅智強多關心選區民眾的防疫需求。」

針對顏若芳的發言，楊植斗在臉書回嗆：「民進黨發言人，換個能打的出來吧。」楊表示，顏的論點沒什麼創意，他只需簡單回應即可：一丶羅智強在車內直播，最多3人；蔡英文座車4人，蔡英文是否也成防疫破口？二丶顏的房客王定宇，自從分居後常南北往返，上政論節目領車馬費，王算不算防疫破口？三、顏酸羅要好好關心選區，但上一屆議員落選的顏，這方面肯定做得更差吧。