足球巨星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）的轉隊風波只持續短短24小時，英超的曼聯就在本周末發表簡短聲明，證實C羅重返老東家的喜訊！C羅在2003-09年效力曼聯，聯賽出賽196場累積84顆進球，拿過3次聯賽冠軍以及1次歐冠，總出場數292場、總進球118分。原本在C羅從義甲尤文圖斯提出轉隊之後，曼城被看好是頭號角逐者，但是半路殺出的曼聯只用幾個小時就說服了C羅。

曼聯教頭索斯柯亞（Ole Gunnar Solskjaer）說：「我沒想到C羅會離開尤文，不過只要他離開，他會知道我們在等他。他是史上最棒的球員，這支球隊的傳奇人物，我過去與他並肩作戰，讓我們一起期待他的決定。」

曼城雖然被看好勝出，主帥瓜狄歐拉（Pep Guardiola）語帶保留：「這是C羅本人的決定，不是我或曼城能決定的。」果然C羅還是選擇了比較熟悉的曼聯。先前梅西（Lionel Messi）被迫離開西甲巴塞隆納的時候，外界也一度看好曼城，最後是財力雄厚的法甲巴黎聖日耳曼搶到了梅西。

C羅與曼聯開始接觸之後，曼聯董事會立即就進行轉會費以及薪資的內部討論，C羅還跑去找前曼聯教頭佛格森（Alex Ferguson）聊聊，那是他十多年前的教練。目前還沒有詳細的合約數字，外界估計曼聯至少將支付尤文圖斯2000萬歐元（新台幣6.58億），C羅大概是2年合約，年薪2500萬歐元。