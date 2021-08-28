桃園市大園區一處廢棄空屋上月25日驚傳「無臉男屍」命案，死者臉部嚴重焚毀無法辨認，蛆蟲竄出，經警方確認死者身分為過去有毒品前科的黃姓男子日前在大園區工作，警方亦陸續逮捕2名嫌犯，嫌犯表示，因目擊黃男吸毒暴斃，不知如何處理，才放火焚屍，否認殺人。

桃園市大園區上月驚傳1起驚悚命案，上月25日1名民眾路過大園區一處偏遠廢棄空屋，空屋內傳出噁心惡臭，上前確認竟是1具無臉男屍且全身腐爛竄蛆，經民眾通報警方到場勘驗後，發現屍體腫脹多時，且臉部與身體多數遭嚴重焚毀，現場畫面相當駭人。

由於死者外觀已無法辨別身分，經警方鑑識人員採集指紋比對身分後，確認死者為設籍南投埔里的41歲黃姓男子，據了解，黃男日前有毒品前科且在大園區工作，經警方循線調查亦陸續逮捕2名嫌犯到案說明。

對於黃男慘遭焚屍，警方表示，嫌犯供稱自己是黃男好友，事發當天黃男和2名在嫌犯租屋處聚會，聚會過程中黃男有吸毒行為，沒想到黃男竟然在吸毒後意外暴斃，2名好友一時不知如何處理，才會2人依同將黃男運至廢棄空屋放火燒屍，堅決否認有殺害黃男行為。

警方表示，嫌犯亦表示無其他共犯，但因為嫌犯說詞反覆，且仍有諸多疑點有待釐清，因此訊後依現有證據已將全案依毀壞屍體罪移送桃園地檢署，至於是否涉及殺人、吸毒部分，若有進一步事證將擴大偵查辦理。

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