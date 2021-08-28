Youtuber網紅蔡阿嘎和老婆二伯結婚4年多，除了夫婦人氣高，所生的兩個可愛兒子「蔡桃貴」和「蔡波能」也有許多支持者。最近二伯過生日，蔡阿嘎不僅替愛妻準備驚喜派對，還曬出影片，內容驚現二伯的男神山下智久，讓網友第一時間驚呼真是最大咖的神秘嘉賓，但後來有熟日文的網友戳破真相，指出這其實是山下智久先前在IG分享的影片，移花接木才被才讓大家信以為真。

蔡阿嘎昨分享二伯慶生派對影片，笑說：「我們真的貼了好幾天才收下來，二伯完全當成展覽在欣賞，愛不釋手啊！嗯...決定了，明年企劃要挑戰跟山下智久本人合照！幫二伯完成夢想」，而照片中可見蔡阿嘎不僅本人戴著山下智久的面具，連蛋糕旁也有男神照片，最厲害的是家中特別空出一道牆貼滿山下智久過往雜誌照，讓現場突然變成偶像個展。

蔡阿嘎曬影片竟請到男神山下智久。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

此外，蔡阿嘎更分享疑似山下智久為二伯錄的慶生影片，片中字幕稱山下智久最近看私訊收到一名名為「嘉義山下智久」的請託，請男神幫忙自己太太錄慶生影片，讓山下智久很感謝二伯多年來的支持，最後還喊出「二伯，誕生日快樂」，「希望不管未來遇到什麼挑戰，你們一家四口一定都能一起走過」。

見此，不少網友都驚呆說：「我的雞皮疙瘩都起來了」、「山P居然拍片回二伯...太厲害了吧」、「好羨慕二伯，我也超級愛山下智久的」，但也有聽得懂日文的網友點破事實：「騙人的，日文根本不是字幕寫的啦」、「也剪得太無縫接軌了吧」、「您老實說您剪加配音搞了多久」、「麥勾騙啊，不要騙人聽不懂日文」，而蔡阿嘎本人則回：「平常太愛亂造謠，現在說什麼大家都不信了~」、「噓......不要拆穿~哈哈哈哈」。