3級警戒期間，許多運動場館因停業而陷入財務危機，新北市中和區「北一游泳池」與「水藍天游泳池」也於24日公布將結束營業，新北市消費者保護官前往查核，發現退費時間只有8到10天不等，建議業者應延長領取退費的期限，以保障消費者權益。

新北市法制局表示，經消保官訪視，2家業者均稱已對退費方式進行初步規劃，包括長期會員可依使用比例退費，持游泳票券的消費者則可憑券依當時購買金額辦理退費，2家業者均於營業場所明顯處張貼停止營業公告，並透過臉書及簡訊通知會員停止營業及退費相關訊息。

消保官指出，北一游泳池及水藍天游泳池公告的退費期間分別為9月1日至10日及9月12日至9月20日，期間過短，且會員至游泳池辦理退費可能有群聚風險，建議業者應適度考量延長領取退費的期限，並對逾期會員個案妥善處置；另如退費期間又提升至3級警戒，導致消費者不便前往辦理，業者也應規劃郵寄退費等變通方式。