根據大陸國家網信辦2021年「清朗」系列專項行動要求，即日起至2021年10月26日，微信公眾平台開展整治違規採編發布財經類信息行為，淨化網絡環境。

微信通告稱，平台將全面落實網信辦專項整治要求，嚴格按照互聯網新聞信息服務許可等相關要求，依法依規發佈財經類信息；堅持正確價值取向，切實履行好平台主體責任，對於充當「黑嘴」、敲詐勒索、社會反映強烈的財經自媒體帳號，一經發現，平台將在第一時間進行嚴肅查處並封禁關停。具體將重點清理以下8類違規問題：

1、胡評妄議、歪曲解讀財經方針政策、宏觀經濟數據，惡意唱空金融市場、唱衰中國經濟等；

2、毫無立場、不加判斷地轉載搬運境外歪曲解讀財經領域熱點的報導評論等；

3、散布「小道消息」，以所謂「揭秘」、「重磅」、「獨家爆料」、「知情人士稱」為名進行渲染炒作，甚至造謠傳謠；

4、轉載合規稿源財經新聞信息時，惡意篡改、斷章取義、片面曲解等「標題黨」行為；

5、充當金融「黑嘴」，惡意唱空或哄抬個股價格，炒作區域樓市波動，擾亂正常市場秩序；

6、炒作負面信息對相關利益主體進行威脅恐嚇、敲詐勒索，謀取非法利益；

7、炒作社會惡性事件、負面極端事件，煽動悲情、焦慮、恐慌等情緒，借以推銷所謂「財商課」、各類保險產品等；

8、未嚴格履行身份認證程序，冒用濫用財經主管部門工作人員或專家學者等名義開辦財經專欄、帳號等。

微信通告，建議帳號即時開展對照自查，以免對後續創作發佈造成不便。請在您所擅長的領域創作更多優質內容，同時不再發布、轉載上述違規類型的內容信息（詳見：國家網信辦啓動清朗·商業網站平台和「自媒體」違規採編髮布財經類信息專項整治）。

通告稱，營造良好網上輿論環境，需要各社會主體的共同參與。微信公眾平台將進一步健全管理機制，持續提升管理能力，以優質內容服務用戶。同時，也將通過用戶舉報、技術審核、人工巡查等方式，進一步加強平台治理成效。歡迎廣大網友進行監督、提供更多線索。發現違規內容文章，可以點擊公眾號右上角「…」-「投訴」 -「不實信息」，幫助我們發現違規行為。