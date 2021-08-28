首批BNT疫苗即將到貨，疫苗預約接種平台將在今（28）日下午2點重啟意願登記，18歲以上民眾均可上網登記BNT。對於BNT疫苗終於即將到貨，前立委孫大千直言，「民進黨真的欠台灣人民一個道歉」，並列舉綠營政客和側翼打手對BNT疫苗的六個鬼扯論述。

孫大千今在臉書表示，浪費九個月的時間，繞了一大圈，台灣終於買到BNT疫苗，而從最早的搶奪疫苗利潤，到後來的高舉意識形態，民進黨真的欠台灣人民一個道歉。

他並整理出綠營政客和側翼打手對BNT疫苗的六個鬼扯論述，首先是疫苗如果買太多很麻煩、二是買不到是因為外部力量介入阻擋、三是上海復星代理的BNT疫苗品質有問題。

孫大千接著提出第四點，BNT疫苗有分BNT1和BNT2兩種，其中一種是在大陸生產；第五，他指出，上海復星銷售的BNT疫苗是在大陸重新進行分裝，並非德國原廠製造；最後第六點則是包裝上如果有復必泰三個字就代表被大陸統戰。

對此，網友在孫大千的文章下方留言表示，「再多的道歉有何用，用選票讓他們滾下台！」安居樂業真的不容易，「他們還高高在上，毫不客氣地居功，一點也不覺得愧疚！」「不只一個吧！欠太多了」。