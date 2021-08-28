據《今日美國報》報導，為報復「呼羅珊伊斯蘭國」（Islamic State-Khorasan，或稱ISIS-K）26日發動的喀布爾機場自殺炸彈攻擊，美軍於27日派出無人機空襲ISIS-K，並成功擊斃主謀。

五角大廈證實，27日的軍事空襲是喀布爾機場爆發自殺攻擊事件後，美軍首次對ISIS-K發動空襲。美軍派出無人機，針對ISIS-K主謀發動打擊。先前ISIS-K公布此番攻擊主謀為Abdul Rehman Al-Loghr。

美軍中央司令部（US Central Command）發言人鄂班（Bill Urban）也聲明中證實，美軍27日針對ISIS-K主謀發動超視距反恐作戰，空襲點為阿富汗南加哈省（Nangarhar province）。情報指出，沒有平民傷亡，空襲成功擊斃目標。

報導指出，ISIS-K的領導階層通常在阿富汗的南加哈省與庫納爾省出沒。美中央司令部司令麥肯錫（Kenneth McKenzie）26日證實，軍方持續派出MQ-9於喀布爾一帶進行監控。MQ-9配備地獄火飛彈與精靈炸彈，可直接針對目標攻擊。

稍早，美中央司令部前軍事情報主管官塔克(Mark Quantock)，只要軍方能鎖定目標，就能對ISIS-K首腦發動更多的攻擊。報導指出，由於13名美軍官兵於26日的喀布爾國際機場恐攻殉職，讓拜登政府拍板這波空襲行動。這場爆炸案距離拜登設定的8月31日撤離期限僅4天，格外引人注目。其中，部分殉職官兵在2001年的911恐攻還是嬰孩，也不免讓媒體大做文章。

另一方面，隨著美軍發動軍事空襲，美國務院向喀布爾機場的美國人發布新警告，而美國駐喀布爾大使館也提醒，身處機場門口一帶的美國公民，恐面臨安全威脅應立刻離開。聲明指出，任何在喀布爾4個機場門口等候撤離的公民，應盡速離開該區域。

美國國務院領事事務局則在推特上寫著，由於機場面臨安全威脅，建議美國公民避免前往機場並離開登機入口，凡是身處艾比門、東門、北門等地的人群，應盡速離開。