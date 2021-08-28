與七六人之間關係陷入決裂的班西蒙斯，隨著他在球員交易市場行情越來越差，根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞28日在節目中爆料，灰狼與班西蒙斯相互都有興趣，導致班西蒙斯下個球季前往明尼蘇達打球，或許變成當前唯一可能發生的交易方案。

「我認為七六人跟幾支球隊進行深入談判，卻都沒有達成協議，但我知道七六人還在繼續談判，灰狼仍是對班西蒙斯有興趣球隊之一，」查拉尼亞說，「我估計在今年訓練營開始前，談判就會進入高潮，到底最後怎樣，我們很快就有答案。」

儘管擁有傑出的組織控球能力，班西蒙斯的投籃與罰球能力卻始終欠佳，甚至今年季後賽交出離譜的3成42罰球命中率，也讓他飽受費城球迷批評，造成班西蒙斯決定不跟七六人高層聯繫，更不打算參加訓練營，直到七六人把他交易為止。

七六人當然也想要趕緊把班西蒙斯送走，問題是他們只想跟拓荒者談判，進而討論能否用班西蒙斯交易利拉德，可惜利拉德依舊堅持死守波特蘭的立場，也讓七六人只能打消這個念頭，查拉尼亞透露目前七六人有跟灰狼交易的打算，卻對灰狼提供籌碼不太滿意。