在職場中，人緣就是財源，星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團點名，雙子座、天秤座、獅子座、金牛座、處女座的人將在9月收獲好運，在事業上可靠貴人提拔出頭天，讓正財偏財一次入袋，堪稱好運大豐收。

▍第五名：雙子座

穀神星進入雙子座，顯示雙子座在9月人氣會不斷攀升，財氣紅不讓，財運與事業發展會越來越順利，在工作方面，從事業務相關工作的人將會接案接到手軟，賺錢賺不完。

▍第四名：天秤座

9月金星與水星進入天秤座命宮，在工作中，有可能出現財力雄厚的人想要一起合作，如果可以的話，應該要好好把握機會，讓自己在事業上打拚出一番新風貌。在職場運勢方面也十分順利，只要好好努力可以事半功倍，累積出不錯的財富，屬於穩紮穩打型。

▍第二名：獅子座

太陽與火星進入獅子座財帛宮，顯示你的人際關係容易因為業績亮眼遭受嫉妒，因此小孟老師建議，獅子座的人應保持謙虛，切勿得意忘形。另外，在投資方面運勢非常好，財富狀況可以用一夜致富來形容。

▍第二名：金牛座

金牛座受到太陽與火星轉入投資財富宮位，9月工作運勢將一飛沖天，一掃上半年的不順遂及小人天敵，接下來運勢高漲，工作表現穩如泰山，容易被貴人提拔，衝出一片亮眼成績！小孟老師建議，可以好好布局自己的人脈關係，有機會因為結交到新的一群朋友，而開拓出額外的事業機會。

▍第一名：處女座

太陽與火星駐守處女座本命宮，顯示9月處女座可以多多把握投資消息，以及可靠的人際關係，藉此替自己創造有利的賺錢機會！同時，你也有機會成為長官及老闆眼中的大紅人，會受到上司的重視及提攜。