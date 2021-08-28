PGA聯邦快遞盃季後賽第二戰、總獎金950萬美元的BMW錦標賽第二回合，美國選手德尚博2度獵鷹，狂抓8鳥，單日繳出低於標準12桿的60桿佳績，以低於標準16桿的128總桿躍居領先。

德尚博的瘋狂第二回合從第1洞抓鳥開始，前9洞就推進5個博蒂，並且在第4洞5桿長洞3桿獵鷹，轉戰後9洞依舊阻擋不了德尚博的腳步，3鳥在手來到第16洞，2桿攻上果嶺，3桿再次獵鷹，此時他已打出低於標準12桿，可惜第18洞錯過2碼博蒂推桿，無緣繳出5字頭的賽會成績單。

第一回合打出68桿的德尚博，憑藉今日的60桿亮眼成績，排名從18一路飆升至榜首位置，著實令人嘆為觀止。球王拉姆第一回合打出64桿，第二回合打到第16洞因為當地天色昏暗，大會緊急喊卡，拉姆前15洞同樣表現完美，不但進帳5鳥，而且還在第12洞5桿長洞獵鷹，截至目前為止單日低於標準7桿，總桿數低於標準15桿緊追在德尚博之後。

美國選手坎特利原本有機會追上德尚博，打完前16洞狂抓10鳥，優異表現驚豔全場，可惜第17洞苦吞柏忌，單日63桿，落後德尚博1桿。

東京奧運不敵台灣好手潘政琮，錯過銅牌的PGA例行賽積分第一的柯林森川，上周季後賽首戰因為受傷表現不佳而遭到淘汰，本周來到BMW錦標賽依舊沒有起色，今日苦吞3柏忌75桿，兩日高於標準3桿總桿147桿，69位參賽選手中墊底。