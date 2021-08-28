阿富汗首都喀布爾哈密德卡賽國際機場（Hamid Karzai International Airport）26日傳出，「呼羅珊伊斯蘭國」（Islamic State-Khorasan，ISIS-K）發動兩起自殺炸彈攻擊，但如今美國陸軍少將泰勒（Hank Taylor）已更正說，美軍認為，發動攻擊的，只有1名，而不是2名自殺炸彈客。

據《動力》（The Drive）網27日報導，有關大亨飯店（Baron Hotel）附近發生第二起爆炸的報導並不正確。此外，泰勒也證實，美軍26日已在機場引爆，以銷毀軍備。這或許能解釋，喀布爾民眾為何會說，他們後來還聽到好些爆炸聲。此外，他說，因恐攻死亡的美軍仍為13名，另外至少有18名人員受傷。

泰勒說，至於銷毀的究竟是那些軍武，他並未掌握確切訊息。不過，他表示，當地指揮官已獲得授權，銷毀相關軍備。而 五角大廈發言人柯比（John Kirby）則說，隨著撤離阿富汗接近尾聲，還有些裝備帶不回來，所以美軍將明智，果斷並負責地繼續銷毀。