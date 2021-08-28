國民黨主席江啟臣今（28日）上午前往新北市永和出席「1218公投政策說明會」。（葉書宏攝）

國民黨主席江啟臣今（28日）上午前往新北市永和出席「1218公投政策說明會」，江啟臣表示，政府既然不跟人民溝通，那就用公投來決定自己的政策。

江啟臣表示，去年8月28日蔡英文總統宣布要開放萊豬進口，9月6日發起公投，至今滿1年時間，今（28日）本來是公投日，本來有信心主張的兩個公投案會通過，但因為疫情關係，被延後至12月18日，「828再出發，邁向1218！」為人民爭取決定政策的機會。

他說，從今天開始配合防疫措施，在各地啟動公投宣傳、宣講活動，今天在北市、新北都有舉辦，呼籲民眾1218出來投票，利用選票決定政策、未來的機會，政府既然不跟人民溝通，那就用公投來決定自己的政策。

江啟臣強調，政府對於人民的苦、疫情困擾都不在乎，面對政府獨裁，就用公投來制裁。此外，今下午在民進黨中央黨部旁的希望廣場，舉辦「1218再出發」活動，「公投變形金剛」宣傳車及許多民意代表都會現身支持。