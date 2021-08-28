你的iPhone 12聽筒沒聲音？或是來電沒聲音？蘋果今（28日）釋出iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 「沒有聲音」問題的維修方案，等於認為這兩款手機傳出災情，不小心買到機王的果粉，趕緊使用官方將提供免費維修。

蘋果表示，目前確定少數的iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 聽筒模組存在故障，出現撥打或接聽電話時沒有聲音的情況，受影響的手機是在 2020年10月到2021年4月期間製造，只要該機型手機就能夠免費維修，但iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max 機型就無法提供本次服務。

用戶若遇到上述災情，可到Apple 授權維修中心或Apple Store 零售店檢預約時間維修，蘋果也提醒，送修前，請先將 iPhone 備份到 iCloud或是電腦裡，如果 iPhone 12 或 iPhone 12 Pro 有任何會影響此次維修的損壞情況，例如螢幕破裂，則須在接受本方案維修前先解決該問題，可能需要支付額外的維修費用。