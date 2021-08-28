凌晨大火！基隆市深澳坑路1間做資源回收的環保公司，28日凌晨4時許突燃起大火，現場煙霧迷漫、烈焰沖天，消防局獲報立刻派出8個分隊、44名消防員緊急搶救，不停灌水3小時才撲滅火勢，廠房、設備付之一炬，財損估計2000多萬元。負責人說，警衛聽到爆炸聲，懷疑是電線走火；詳細原因仍待火調科釐清。

據悉，現場警衛聽到廠內資源回收的分類區電箱，發出爆炸聲，因資源回收廢棄物屬易燃，火勢迅速延燒，廠房陷入一片火海，消防局獲報立即到場布滿水線灌救，並噴灑泡沫，過程中因煙霧太大，有消防員的眼睛不適。

這間公司開業15年，以回收建築廢棄物為主，公司負責人指出，值班警衛聽到爆炸聲響，懷疑是機台電線走火，大火導致分類機、篩選機、輸送帶等設備，全部焚毀，損失很慘，有2000多萬元，而警衛即時報案就逃出來，無人傷亡。

消防局長陳龍輝表示，發生火災時，已先通知台電斷電再救火，然而燃燒面積龐大，因此救災不易，直到上午7時許還在灌救，才控制火勢，詳細火災原因由現場的火調人員調查釐清。而直到上午8、9時，殘留的煙霧仍瀰漫到天際，附近鄰宅清楚可見。