網紅鋼琴老師「我是江老師」平時常在網上分享彈奏作品和音樂知識，人美又有才華的她在臉書有16萬粉絲追蹤，IG也有7萬多名粉絲。兩天沒發文的她，昨(27日)難過自曝本周一在苗栗的家不幸遭遇火災，幸好無人傷亡，她第一時間還堅強分享防火小常識，6小時後才終於有心情好好崩潰大哭一場，更直言覺得很衰，「彷彿什麼事情都在同一個時間點衝著我來」。

江老師昨透露苗栗家中發生嚴重火災，家中所有東西全毀燒成漆黑，家中只有支架和柱子完好，原來這不僅是她在苗栗的老家，也是父親在當地經營的景觀餐廳，先前因疫情全面停業，沒想到才重啟開張一個月，就遇到火劫，讓全家人欲哭無淚，損失難以估計。

江老師發文。（圖／翻攝自我是江老師臉書）

江老師第一時間稱：「不需要太擔心我」，6小時後約近深夜11點時，她才吐露真實心聲，說：「除了第一時間我急哭了，後來我都沒有掉過眼淚」，她努力讓身心都維持在正常軌道，「我一直覺得只要我不輕易放棄任何正向的念頭，我都可以克服所有一切」，但到了昨晚才發現自己根本承受不住這一切噩耗。

事發5天後，江老師才開始狂哭，「我真的好痛苦，我好想當一個很任性不成熟的人，很想說出來，我就是覺得自己好衰⋯彷彿什麼事情都在同一個時間點衝著我來，也曾經覺得或許是自己抗壓性太弱，才會對所有事情有那麼多敏感的情緒反應」，最後無奈說希望多接受大家的關心，睡個覺等到時間過去就會康復了，並指出：「不想堅強就不要堅強了，偶爾任性一下也沒關係的」，美女律師李怡貞為她打氣說：「老師加油，財去人安樂，就當餐廳需要翻修一番吧，最壞的過去一切就會變好的」，其他人也說：「妳很棒的，只是需要說說話紓壓一下」、「希望江老師一家人能快快渡過這個難關，加油」、「整件事情很可怕，但是人員平安很幸運，人健康平安，留得青山在，不怕沒柴燒」。