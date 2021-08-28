台中勤美綠園道驚現狼蹤？有網友匿名在社群軟體Dcard留言，指稱到勤美綠園道，遇到一名手拿單眼相機、60多歲阿伯搭訕，事後查詢該男子姓名，發現對方竟是性侵犯。台中市警局第一分局表示，未接獲民眾報案，將加強派員警巡邏，也呼籲大家提高警覺。

這名網友27日傍晚在Dcard留言表示，上周與朋友到勤美綠園道，原本兩人自己拍照，但有名年約60多歲、拿著相機的阿伯跑來搭話，秀出他拍攝的兩人照片，原本不疑有他，雙方還小聊了一會，但沒想到，該名男子接著還不斷跟在她與朋友旁邊、且不斷拍攝她們，更一直拿著相片來搭話。

PO文者說，該名男子之後還跟朋友要line、說要傳照片給她，甚至拍下她們的背影、車牌號碼等，友人覺得不合理、要求刪除，但男子不但未刪除，事後還傳照片給友人。而因為友人心覺怪異，便用該名男子的姓名上網搜尋，驚訝發現一篇2004年的新聞，內容是一名專業攝影師涉及性侵的事件。

為提醒大家小心，PO文者的好友將此事發到IG上，引起不小回響，有其他網友也遇到類似手法誘騙女子、且對方特徵與該名男子相似，甚至有人提到該男子於2018年也因類似事件遭判刑。PO文者更強調，該男子之後果真邀約好友外出拍攝平面廣告，手法完全一樣。

警方對此表示，目前尚未接獲民眾報案，將請轄區派出所加強巡邏查察，遏止類似情況發生；另也呼籲民眾遇到陌生人搭訕時應做好自我保護措施，保持相當距離，若察覺對方動作可疑，應儘速離開、到人多的地方或便利商店求助。