BNT來台倒數！指揮中心宣布將先給120萬名年齡介於12至18歲的學生打，剩下的80萬劑則會開放給第一類至十類的對象，按照年齡層往下打，有意願想打BNT的民眾，可以在今（28日）下午2點登入系統登記疫苗接種意願，BNT常見副作用、哪些人不適合打，《中時新聞網》整理出常見的7大問題供民眾參考。

一、BNT疫苗開放給誰打？

12歲以上的族群都能打BNT，但這波將到貨的195萬劑，將會優先給12-18歲的學生族群施打，大約120萬人，剩下約80萬劑的疫苗則將按照年齡層往下排序。

二、哪些人不適合打BNT？

對疫苗成分有嚴重過敏反應史的人不予接種，而目前正在發燒或是患有急性中重度急病者，建議等到病情穩定以後再打；另BNT目前尚無足夠數據建議孕婦施打，如須接種最好由醫師評估後再決定。

三、什麼時候能登記意願？

想要打BNT的民眾可以在今（28日）下午2時登入疫苗預約平台，進行意願登記。不過，要注意新增BNT選項的過程中，不要去更動先前已勾選的選項，否則恐面臨要重新排序的慘劇。

四、12-18歲的人要登記意願嗎？

被列為優先施打名單的12-18歲族群，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾在記者會上表示，將會比照流感疫苗，直接進入校園接種，但由於這批學生屬於未成年者，還須家長同意書，因此會盡快進行相關作業，再和大家報告。

五、BNT後常見的副作用何？

接種完BNT疫苗常見的副作用為注射部位疼痛（84.1%）、疲倦（62.9%）、頭痛（55.1%）、肌肉痛（38.3%）、畏寒（31.9%）、關節痛（23.6%）以及發燒（14.2%）。不過，相關症狀通常會在48小時內緩解。

六、打BNT的嚴重不良反應？

嚴重不良反應非常罕見，通常發生在疫苗接種後數分鐘至1小時內，症狀包括呼吸困難、臉部及咽喉腫脹、心跳加速、全身紅疹、暈眩及身體虛弱。

七、打BNT可以混打其他廠牌嗎？

根據疫苗指引，不建議BNT疫苗與其他廠牌的疫苗交替使用。而我國目前也只有開放第一線的醫護人員可以混打AZ＋莫德納或AZ＋BNT，其他民眾還不能混打。