台灣世界展望會邀請社會大眾捐款支持飢餓三十，讓阿富汗及全球脆弱地區的兒童，有機會遇見盼望。（展望會提供／林良齊台北傳真）

台灣世界展望會邀請社會大眾捐款支持飢餓三十，讓阿富汗及全球脆弱地區的兒童，有機會遇見盼望。（展望會提供／林良齊台北傳真）

聯合國統計，阿富汗今年新增的境內流離失所人數，已達55萬的歷史高峰，全國更有1400萬人遭遇糧食危機，逾200萬兒童正面臨營養不良。世界展望會的救援計畫評估也發現，阿富汗婦女及女孩的行動自由和人身安全都遭遇危機，且當地貨幣持續貶值、物價飆升，原已貧窮的家庭難以買到食物和日用品，生活岌岌可危。

目前世界展望會在阿富汗服務的4個省份，已有超過66萬人處於糧食緊急狀態，距離飢荒僅一步之遙；動盪局勢更使許多女孩活在恐懼之中，害怕再也無法上學或得提早嫁人。台灣世界展望會籲請各界關注危機中的阿富汗兒童，響應飢餓三十人道救援行動，幫助這群孩子脫離恐懼和飢餓。

在阿富汗服務20年的世界展望會正積極與政府當局溝通，期能盡快重啟現階段因安全考量而暫停的工作。目前阿富汗展望會全體工作人員仍堅守崗位，待境內安全狀況許可，即會重啟救援行動，預計為阿富汗西部4個省份最脆弱的兒童及人民，提供糧食飲水、衛生物資和兒童保護等服務。

今年，台灣世界展望會透過飢餓三十支持阿富汗糧荒回應計畫，在8月衝突加劇前，已提供3600人糧食援助、2500名境內流離失所民眾獲得衛生物資和兒童衣物。台灣世界展望會邀請社會大眾捐款支持飢餓三十，讓阿富汗及全球脆弱地區的兒童，有機會遇見盼望。捐款可洽台灣世界展望會官網。