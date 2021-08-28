美國聯準會（Fed）主席鮑爾周五（27 日）在央行年會演說中表示，年底前將縮減購債，但不急於升息，消息一出，激勵標普、那指續漲新高。財信傳媒董事長謝金河表示，全球央行年會給了市場滿意的答案，但金融市場永遠沒有標準答案，未來變數伴隨而來。他提醒，目前全球最脆弱的地方是香港，而大陸最重量級企業騰訊、阿里股價瞬間腰斬，這是很不尋常的訊號。

每年八月底的全球央行年會，都在懷俄明州風光秀麗的傑克遜洞（Jackson Hole） 聚會，這也是美國Fed向全球釋放未來貨幣政策的重要訊號，今年聯準會主席鮑爾的演講，在通膨壓力升高，資金氾濫下，聯準會到底扮演鷹派或鴿派？備受市場關注。

在傑克遜洞的年會前夕，CNBC列出未來五大看點，一是鮑爾的演講；二是通脹壓力；三是油價；四是攻怖攻擊，尤其是這次阿富汗爆炸事件；五是COVID-19延伸出來的變種病毒肆虐，對全球造成的衝擊。

謝金河在臉書發文指出，現在看起來鮑爾給了市場滿意的答案，確定縮表，但不升息，也帶給市場更樂觀的信心，歐美股市在鮑爾演講後，股市都向上走高，最顯著的是恐慌指數VIX一口氣下跌13%。

「面對由資金堆砌出來的股市，聯準會戰戰兢兢，不敢動用升息手段，但是面對聯準會資產負債表從4兆拉升至8兆美元的情況下，縮表也有後座力。」謝金河分析，8年前，柏南克的縮表在市場上造成Taper Tantrum的縮表恐慌症，造成脆弱五國（Fragile Five）的經濟險像環生景象，這回縮表按表操課，大家經驗豐富許多，不致釀成大禍。

他認為，接下來通膨壓力可望逐漸收斂，油價大約在6、70美元關卡盤施，中國全力打擊的鐵礦砂價格從233跌到139.5美元，銅價也回落到9000美元左右，看起來6、7月間的通膨壓力，正逐漸降溫。還有疫情擴散，儘管疫苗普及率愈來愈高，但確診人數仍然有增無減，這也增加未來經濟發展的變數。

謝金河強調，金融市場永遠沒有標準答案，這次Jackson Hole給了市場滿意的答案，但未來變數仍然會緊緊相隨。他直指，目前全球最脆弱的地方是香港，對金融市場而言，代表中國的最重量級企業，騰訊、阿里股價瞬間腰斬，美團一下跌6成，這才是最不尋常的訊號！