行政院公布五倍券相關措施，全民可在10月時領取。中央流行疫情指揮中心昨(27日)舉行記者會時，有媒體詢問指揮官陳時中打算怎麼花？陳時中自爆，去年自己用三倍券「花了1000元買花生冰棒」，今年還沒想到。此話一出引起網友熱議，除討論這是哪一牌的，更有不少網友傻眼，直言這回答是「國家級業配文轟炸時間」、「阿中業配文」；還有質疑「疫情沒話題了嗎」？
有媒體昨詢問陳時中「去年三倍券怎麼花？今年可能會想怎麼花？陳時中回應，去年記得其中有1000元去買冰棒，因為剛好晚上發生一些事情，所以有印象，自己喜歡吃花生冰棒，所以花1000元買花生冰棒 ，今年還沒想到。
陳時中進一步說，「5000元拿來買冰棒又稍微多一點」，每個人都有其用途跟期待，希望對台灣經濟有幫助，是一件好的事情。不過，陳時中用三倍券「1000元買花生冰棒」用途曝光後，引發不少網友在批踢踢討論，許多人留言表示，「所以是哪家的冰棒啊?」、「有說哪牌的話 會不會賣爆」；還有網友透露，「完了完了，我家的藍粉媽媽最愛花生冰棒，這下她不吃了」。
更有網友質疑這是「業配文嗎」、「國家級業配文轟時間」；也有人認為，三倍券的設計就是閒錢啊、還有閒錢買冰棒，知道很多沒多有錢的朋友也都拿去亂買。
文章來源：批踢踢
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。