陳時中談去年三倍券用在哪，約從14:37分起。

行政院公布五倍券相關措施，全民可在10月時領取。中央流行疫情指揮中心昨(27日)舉行記者會時，有媒體詢問指揮官陳時中打算怎麼花？陳時中自爆，去年自己用三倍券「花了1000元買花生冰棒」，今年還沒想到。此話一出引起網友熱議，除討論這是哪一牌的，更有不少網友傻眼，直言這回答是「國家級業配文轟炸時間」、「阿中業配文」；還有質疑「疫情沒話題了嗎」？

有媒體昨詢問陳時中「去年三倍券怎麼花？今年可能會想怎麼花？陳時中回應，去年記得其中有1000元去買冰棒，因為剛好晚上發生一些事情，所以有印象，自己喜歡吃花生冰棒，所以花1000元買花生冰棒 ，今年還沒想到。

陳時中進一步說，「5000元拿來買冰棒又稍微多一點」，每個人都有其用途跟期待，希望對台灣經濟有幫助，是一件好的事情。不過，陳時中用三倍券「1000元買花生冰棒」用途曝光後，引發不少網友在批踢踢討論，許多人留言表示，「所以是哪家的冰棒啊?」、「有說哪牌的話 會不會賣爆」；還有網友透露，「完了完了，我家的藍粉媽媽最愛花生冰棒，這下她不吃了」。

更有網友質疑這是「業配文嗎」、「國家級業配文轟時間」；也有人認為，三倍券的設計就是閒錢啊、還有閒錢買冰棒，知道很多沒多有錢的朋友也都拿去亂買。

網友留言。(取自批踢踢)

網友留言。(取自批踢踢)