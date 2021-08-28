國產高端疫苗8月23日開打以來，傳出5人接種後死亡，目前仍無直接證據證明與疫苗有關，不過已有民眾開始擔心；加上BNT疫苗即將來台，預期心理出現，導致高端「爽約率」居高不下。以台中來說，連續兩天達兩位數，逾16%預約者放鴿子。

根據台中市衛生局統計，該市高端意願登記15萬3000多人，實際預約率約53%，正式開打後「爽約率」一天比一天高，從16.2%升至16.7%，也就是每10名預約者，會有1、2名放接種站鴿子。

中市衛生局指出，高端開打5天以來，27日當天打最多，近1萬9000人。但實際施打率屢創新低，已降至83.3%，和第一天93.5%相比，整整掉了10個百分點。

儘管台中至今未接獲注射高端疫苗後的不良反應通報，但全台傳出5例接種後死亡的個案，還是讓民眾「心驚驚」。加上各品牌疫苗陸續到貨，觀望心態湧現，造成施打速度趨緩。