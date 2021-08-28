甫走出去年喪夫之痛的林姓幼兒園林姓教師，昨又逢車禍失2子與小兒子截肢劫難。（圖／民眾提供）

自小客車車頭全毀。（民眾提供）

雲林水林鄉昨（27日）發生1車2死2傷重大車禍，一名39歲林姓幼兒園女老師，當天上午請假開車載3個兒子到虎尾參加活動，行經水林鄉慈惠堂附近產業道路時，在十字路口與另一輛自小客車擦撞，其中14歲及13歲的2名就讀國中的兒子摔出車外，當場無呼吸心跳，9歲小兒子傷勢嚴重，送醫後緊急接受截肢手術，醫師透露，該男童車禍後右前臂只剩「皮黏著」，必須截肢才能保命。

這場重大事故發生在27日上午9時多，在幼稚園擔任老師的林女，當時車內載3個小孩，卻在產業道路與另一部車發生碰撞翻車，車內兩名14歲、13歲的兒子，被強大的撞擊力道甩出車外，救護車到場時都已沒有生命跡象，最小的9歲兒子右手臂開放性骨折，林女則臉部與頭部撕裂傷與穿刺傷，母子2人雙雙送到醫院急救。

醫師透露：「劉小弟送到醫院時，右手臂幾乎是斷成兩截，只剩下皮黏著，實在是沒辦法，不然醫師一定全力搶救」。為了保住劉小弟的性命，醫師立即開刀截肢。手術結束後，院方特別母子倆在同一個病房休養，希望劉小弟劫難後看到媽媽能夠安心。

女老師丈夫去年猝逝，昨一場失去2個就讀國中兒子，昔日全家福照成追憶。（圖／翻攝自女老師臉書）

據了解，林女的劉姓軍營退伍後，做過外燴辦桌的水果切盤商、釀過果醬與黑木耳露，因收入有限，3年前改當六輕的外包商，從事塗料工作，不料去年10月因血管瘤突然倒地猝逝，留下3個就讀國中、國小的兒子與70歲母親。

劉爸爸猝逝後，林女最近才走出悲傷，把心力放在兒子的未來，日前接獲雲林縣榮民服務處邀約參加團康活動，昨天特地向水林鄉幼兒園請假，一早開心出發，卻在產業道路發生重大車禍，不僅痛失2個寶貝兒子，小兒子也因右手臂傷勢嚴重截肢。

水林鄉幼兒吳姓園長表示，林女的3個小孩都是在該幼兒園成長，畢業後變成小幫手，幫忙影印、跑腿、搬點心，園內老師都很稱讚，林老師的能力非常好，擅長帶律動、畫畫、辦活動，大家都鼓勵著她走出喪夫陰影，承諾會幫忙她，沒想到昨天又遭遇大災難。