人氣圖文畫家「聞氫哥」以黑色幽默的畫風坐擁65萬粉絲，近日臉書掀起一場「聞氫哥之亂」，各大粉專包括《卡提諾狂新聞》，甚至藝人唐從聖都紛紛發文點名聞氫哥想換一句神回應，不少人好奇他究竟是何方神聖，原來，聞氫哥早在2年前的直播就露過臉，本尊是一名留著小鬍子的型男！

圖文畫家「聞氫哥」的作品帶著黑色幽默的戲謔，受許多粉絲喜愛，而近日以來臉書掀起了一場「聞氫哥之亂」，臉書上各大粉絲專頁都發文標註聞氫哥，希望能釣出對方回應。

以蒐羅瘋狂新聞聞名的新媒體平台《卡提諾狂新聞》寫下，「抱歉剛起床 怎麼醒來發現聞氫哥取代維基百科了？」；《商業周刊（商周.com）》也寫下，「聞氫哥，商業周刊好想專訪您，給約嗎？#誠懇的眼神」；媒體《JUSKY街星》則發問，「面試官說什麼／什麼舉動代表GG了有請 聞氫哥解答！」

值得一提的是，聞氫哥現身留言區的回覆讚數，都遠遠超過原始貼文的讚數，就連藝人也趁勢加入這場遊戲，包括藝人唐從聖問，「聞氫哥請問你：跟心愛的人吃浪漫的晚餐你比較無法接受對方『打響嗝』還是『放響屁』？」歌手謝和弦則問，「身為大麻糾察隊，當然要來稽查最近很紅的聞氫哥，請問你既然都願意聞氫了，要不要乾脆來支持 #大麻合法化？哈們！」

藝人唐從聖也Tag聞氫哥希望能被回覆，果真聞氫哥現身留言區，該留言讚數飆至1萬以上，而貼文卻僅有3千個讚。（翻攝臉書）

還有不少網友好奇聞氫哥到底是何方神聖，據了解，聞氫哥是媒體電腦資訊人員，為平面設計出身，經常死命的加班卻賺不了幾毛錢，因此作品經常能讓上班族非常有共鳴。

也有網友好奇聞氫哥的長相，其實聞氫哥早在2年前就在臉書直播作畫過，當時的聞氫哥留著小鬍子，外穿黑色夾克，扮相時髦，聲音則帶點磁性，眼神透著些微厭世感，宛如雅痞型男。