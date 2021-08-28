尼克28日官方宣布跟蘭道爾完成4年1.17億美元的續約動作，不過原本還跟尼克有著1年合約的他，假如選擇明年夏天合約到期，就有機會拿到大約2億美元的頂薪合約，但26歲的他還是選擇今年夏天提前續約，因為比起多賺點錢，他更想幫助尼克爭冠。

「錢是一回事，可是對我來說，更重要的是我的幸福、籃球事業與家庭，」蘭道爾接受《ESPN》記者羅培茲訪問表示，「我在紐約生活很穩定，只想繼續打造我的事業，當我兩年前跟尼克簽約，我就希望建立長期關係，且從頭開始建立。」

會讓蘭道爾這樣說的主因，在於他的生涯前4季都在湖人度過，且未受到重用，2018年夏天跳槽鵜鶘後，才逐漸打出應有身手，2019年換到尼克打球，更讓他找到真正發揮環境，上季交出場均24.1分、10.1籃板與6.0助攻的生涯最佳成績。

「我的職業生涯有過不開心經歷，我能理解比賽的兩面性，尤其是待在化學效應欠佳的球隊，打球會變多麼困難，」蘭道爾說，「我真的很享受，也很開心成為尼克的一份子，我不認為有比這裡更好的爭冠環境了，也自認可以幫得上忙。」

「我會在尼克待很久，最重要的是球隊文化，我們全體是個大家庭，且彼此信任，假如我提前續約，能夠幫助尼克獲得更多交易籌碼，更成功打造一支爭冠球隊，」蘭道爾說，「我最大的目標就是在紐約贏得總冠軍，我會努力讓這一切發生。」