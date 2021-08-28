自今（110）年7月起多項保險新制齊上路，可以預見未來「保險新面貌」！其中，近幾年頗受民眾歡迎的重大傷病險，在理賠實務上也有重要改變，從今年7月1日起，重大傷病險放寬理賠依據，過往需有「重大傷病卡」才能申請理賠，未來只要是「區域醫院」層級以上（含）醫院開立的符合全民健康保險重大傷病險範圍的診斷書，或是有關重大傷病病歷摘要的證明文件等，也能用來申請重大傷病理賠。

重大傷病險承保範圍22大項、8大項除外不保

所謂的重大傷病險是一張保障多達22大項疾病的保單，並對應於現行健保政策的重大傷病規範，像是癌症、自體免疫性疾病及慢性精神病等常見疾病，都在保障範圍內，加上理賠條件簡單易懂，近來成為國人熱門投保的險種之一，只要取得「重大傷病卡」，就能獲得理賠。

說到重大傷病險對應於全民健康保險制定的重大傷病原本有30個項目，但是其中7項先天性疾病與1項職業病不在承保範圍內，扣掉之後就剩下22大項，簡述如下列表格：

重大傷病列表。（圖／小花平台保險+）

根據金管會保險局規定，自今年7月1日起，重大傷病險將有2項重大變革：