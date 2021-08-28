東京奧運羽球男雙金牌李洋、王齊麟返國後爆發「悠遊卡風波」，28日兩人所屬的經紀公司聲明致歉，坦承因為行政作業的瑕疵，導致土銀陷入違法的疑慮，並且強調兩人心懷感恩，絕對不會為了利益離開土銀。

「麟洋國際體育顧問有限公司」聲明：

一、針對近日肖像授權風波及經紀人疑慮，意外佔據媒體資源，讓長期愛護並支持王齊麟與李洋的土地銀行、球迷、家人、朋友、以及廣大的運動愛好者擔心，我們深感抱歉。

二、對於未主動向土銀告知與悠遊卡公司洽談合作的完整規劃，雖遵守銓敘部函釋規定，僅就麟洋二人肖像權授權部分與廠商洽談合作，但因未主動告知土銀詳細合作方式及內容，在行政作業上確實有所瑕疵，讓土銀擔憂恐造成違法疑慮，再次向土銀及社會大眾表示誠摯的歉意。

三、經紀公司與二位選手之間為彼此互相信任之關係，從奧運前便義務擔任經紀人，協助行政與日常事務，讓選手可以心無旁騖，無後顧之憂，專心於訓練，非如外界所言以利益為出發點。此外，我們會加強改善團隊組織及經紀法遵規範，以免再次發生類似爭議事件，今造成麟洋二位金牌選手遭到社會大眾質疑，容經紀公司在此再度表達十二萬分歉意。日後，訓練與比賽以外的合作事務，將與土銀進行妥善溝通。

四、王齊麟與李洋深受土地銀行長期栽培與呵護，在二位選手還默默無聞的時候，已經提供選手訓練或比賽資源，王齊麟與李洋皆心存感恩，也由衷感念土銀長年投入支持台灣的運動選手，因此，自始至終絕無離開土銀之意。對此事件衍生之風波，經紀公司將與秉持與土銀共同討論，尋求最佳解決方案。

五、希望諸多紛爭能盡速落幕，讓王齊麟與李洋可以安心回歸球場上，創造亮麗佳績，為國爭光，更希望球迷朋友們能繼續支持愛護「麟洋」。