藝人楊丞琳去年在台北小巨蛋連開3場演唱會，近日分享當時未曝光的幕後花絮，昨（27日）分享演唱會遇到的突發狀況，其中一段就是她從舞台上跌落的驚悚畫面，讓不少粉絲看了都心疼不已。

楊丞琳開場站在高2層樓高的舞台獻唱《Bad Lady》，沒想到降下舞台時，居然踩空直接跌落，當下發出慘叫聲的她，讓在旁的工作人員整個嚇傻，接著立刻去攙扶她，但尚未平復心情及檢查傷勢，又得立刻趕往另一個舞台準備登場，事後她也向工作人員道歉：「抱歉抱歉嚇到你了，對不起，我沒有保護好自己。」隨後立刻給對方一個擁抱，更透露這是她入行20年碰到的首次意外。

楊丞琳更透露登場前馬甲瞬間「炸開」，由於服裝師已經在別處，只好由身旁工作人員在短短幾秒鐘幫她黏好，才讓她能按照流程順利登台開唱。此外，她還分享演唱會前的小狀況，像是頻繁練舞導致雙腳長出水泡，演唱會當天右手舊傷復發無法轉動，只得趕緊就醫接受治療，她為此忍痛接受療程，只為了呈現最完美的演出給觀眾。

對此，網友紛紛留言：「辛苦了妳真的好棒，身為粉絲非常驕傲」、「好心疼，3天演唱會背後真的好辛苦，為了展現最亮眼的畫面給我們」、「好心疼，這麼多突發事件當下的我們完全不知道也不能做些什麼」、「看著看著眼淚流下來，希望很快可以見面」。