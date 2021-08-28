大陸官媒新華社28日報導，大陸網路闢謠平台設立屆滿3年，中央網信辦28日舉辦活動指出，中國互聯網聯合闢謠平台2018年8月29日正式上線運行3年以來，累計受理各類謠言舉報線索5萬餘條，協同有關各方聯動發布權威闢謠資訊1.6萬餘篇。

網信辦，平台已形成傳播力強、影響力大，覆蓋多終端、多帳號的聯動闢謠矩陣，成為大陸網路謠言舉報受理、核查辟除的主管道和權威平台，為營造清朗網路空間、維護社會和諧穩定發揮了積極作用。

大陸中央網信辦為深入推進網路生態治理，共建誠信網路，建設網路文明，在中國互聯網聯合闢謠平台上線營運3周年之際，於8月26日至9月3日期間舉辦「聚闢謠之力 揚文明之光」系列主題宣傳活動。

據指出，這次活動聚焦網路謠言綜合治理，通過發布宣傳海報、徵集公益歌曲、製作劇情條漫、開設專題專欄等方式，進一步提升社會公眾網路媒介素養、科學精神和法治意識，增強識謠辨謠、辨析是非真偽的能力，引導廣大線民自覺遵守法律法規、社會公德和倫理道德，積極培育不造謠、不傳謠、不信謠，積極舉報謠言，主動發布闢謠資訊的良好氛圍，推動形成全社會共同抵制、共同治理網路謠言的生動格局。

活動期間，中央網信辦違法和不良資訊舉報中心、中國文明網、中國互聯網發展基金會、中國互聯網聯合闢謠平台還將聯合發布《「抵制網路謠言 共建網路文明」倡議書》，號召嚴守傳播秩序、完善治謠格局、共建網路文明，大力弘揚社會主義核心價值觀，共同培育積極健康、向上向善的網路文化。