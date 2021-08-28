國民黨主席江啟臣今（28日）上午前往新北市永和出席「1218公投政策說明會」。（葉書宏攝）

國民黨主席江啟臣今（28日）上午前往新北市永和出席「1218公投政策說明會」，關於前國民黨主席朱立倫不出席下午的公投活動，江說，他有他既定的行程，相信朱立倫未來在相關的公投活動都會全力以赴。

此外，朱立倫與連勝文今將南下拜會前立法院長王金平，江啟臣說，王院長對不同世代、黨的事務及黨的未來都相當關心，無論是否參選前往找他請益都很正常，王院長一定會分享他對於黨未來的看法。