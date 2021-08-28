王不見王？朱立倫、江啟臣不同台出席公投活動 11:272021/08/28 中時 葉書宏 、 羅永銘 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 因疫情影響，反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁、重啟核四等4項公投案，投票日從8月28號，延到年底12月18號舉辦。國民黨主席江啟臣28日上午前往新北市永和出席「1218公投政策說明會」，和現場民眾擊拳，同心協力，讓公投通過。（羅永銘攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨主席江啟臣今（28日）上午前往新北市永和出席「1218公投政策說明會」。（葉書宏攝） 國民黨主席江啟臣今（28日）上午前往新北市永和出席「1218公投政策說明會」，關於前國民黨主席朱立倫不出席下午的公投活動，江說，他有他既定的行程，相信朱立倫未來在相關的公投活動都會全力以赴。 此外，朱立倫與連勝文今將南下拜會前立法院長王金平，江啟臣說，王院長對不同世代、黨的事務及黨的未來都相當關心，無論是否參選前往找他請益都很正常，王院長一定會分享他對於黨未來的看法。 5月大停電懲處出爐「王美花沒事」 江啟臣轟民進黨官員：無恥到極點！ 訂閱影音： 中時新聞網 麟洋時尚首秀 想重現聖筊姿勢 陸港觀盤－港股短期仍反覆 25,000點有撐 #公投 #活動 #未來 #江啟臣 #朱立倫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宣傳12月18日4公投 藍白分進合擊 04:102021/08/28 政治要聞 抗癌鬥士的一哩路 你不孤單 10:002021/08/28 生活 羅智強警局自首 檢舉總統座車 04:102021/08/28 政治要聞 台日執政黨會談 海巡交流達共識 04:102021/08/28 政治要聞 麟洋透露不想離開土銀 董座說話了 12:372021/08/28 財經 東泥拒做資產重估 董座、大股東互嗆 04:102021/08/28 財經要聞 513、517大停電董座、總座各記一大過 田方倫嗆：政府完全不用負責 09:542021/08/28 政治 工商社論》加速金融業與科技業的創新整合勢在必行 04:102021/08/28 財經要聞 廣西南寧市組織台商臺胞開展急救醫療培訓 11:462021/08/28 兩岸 新北全運會3路傳聖火 台灣蝶王當火炬手 04:102021/08/28 地方新聞 史話》歐陽聖恩專欄／中共臥底無所不在： 廖運周（三） 09:152021/08/28 兩岸史話 政治熱門新聞 台灣「攔截」的BNT跟香港不同？他發現驚人疑點：一堆人被騙 - 政治 打高端後傳猝死影響民進黨支持度？台大教授一句話曝真相 - 政治 「BNT爭取到貨誰的功勞？」街訪民調 民眾看到這名字超傻眼 - 政治 顏若芳嗆羅智強「多關心選區」 羅辦掀往事重回擊 - 政治 政院振興五倍券出爐 最新民調出乎意料 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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