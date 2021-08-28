為籌畫新竹科學園區擴建基地，新竹科學園區管理局依照行政院核定的「新竹科學工業園區寶山用地第二期擴建計畫」，辦理用地取得作業，預計徵收約90公頃土地，但遭到居民反對抗議，去年起多次發起抗爭。因疫情趨緩，科管局28日起舉辦多場徵收協議價購會議，居民組成的自救會再一次前往科管局大門舉白布條抗議，擔心土地恐被賤價收購。

「我們贊成徵收土地發展科技產業，但不能賤價收購我們的土地。」自救會成員們忿忿不平表示，支持國家發展，也願意被徵收土地，但是官方給予的徵收價格實在太低，1坪僅2到3萬元、建築物查估基礎地價也僅約7萬元，就算領到徵收補償，這筆錢也遠低於另覓他處購屋成本。

自救會成員也表示，竹科管理局計畫讓部分居民自費遷居至寶山都市計畫區，但僅提供30坪土地，並非人人有獎，序列較後的民眾不一定能抽到，加上房租補貼僅兩年，時程與價格上也遠低於預期，大家都是忍無可忍才在大熱天下抗議。

竹科管理局副局長陳淑珠28日上午也出面安撫自救會成員情緒，她表示充分了解自救會成員訴求，感謝各位不反對徵收，只是拒絕鑑價徵收。陳淑珠解釋，由於今年疫情關係，為了保障居民們健康，不敢貿然擴大舉辦會議，才在28日起舉辦16場次協議洽購會議，每場次安排50人，希望各位有充分的時間當場跟估價師表達需求。

陳淑珠表示，居民若認為低估房地產價格，可以當場向專業的估價師提出意見，若不滿意，還可再提出書面意見。她表示，能跟居民保證的是，二期徵收的土地價格保證比一期提升二到三成，科管局絕對會慎重注意居民個別的權益，全面來檢視。