台中市年度藝文盛會「2021台灣美術新貌獎」從7月底開展，將展出至9月12日，目前展期只剩2周，為推廣藝文，台中市副市長黃國榮特別參觀展覽，他盛讚藝術家作品令人耳目一新，邀民眾把握時間觀賞藝術多元新風貌。

今年度的「2021台灣美術新貌獎」日前在港區藝術中心盛大登場，44位藝術家以前衛、獨特和創新風格的作品呈現當代藝術的多種面向，展出至今頗受各界好評。

黃國榮表示，「台灣美術新貌獎」從縣市合併前就已創立，至今邁入21個年頭，多年來鼓勵新銳藝術家追求夢想，尤其在2017年後，不限年齡且不分媒材、類別，鼓勵藝術原創精神，獎掖獨特、前衛及創新風格之創作，造就台灣當代藝術展現不同的風貌。

黃國榮參觀展覽時也與得獎藝術家有許多深入的互動，尤其對榮獲「評審團獎」的楊貴琴所創作的《凝聽白樺樹林的聲音-繪畫與眼淚》印象深刻。

楊貴琴說，因為疫情關係，關在家裡整理旅行的影像。疫情爆發前的一趟寒冬之旅，很奇妙的與白樺樹相遇，把這系列的內在風景、表情繪成一小幅一小幅的作品，從中發現每顆樹的表情是泛著淚光的眼淚，在疫情中其實很多人遭遇到一些苦難，希望透過作品幫助大家尋找內心的平安。

入選藝術家蘇桓創作《New Era》則是三幅並排而成的作品，呈現未來因科技而生的新生命與人類相處的樣貌，黃國榮讚此創作「作品看起來很複雜但相當精緻，且很具備未來感。」