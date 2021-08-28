身材火辣女子上網拉客，卻讓警方循線上門。(警方提供)

目前新冠肺炎疫情趨緩，在各界悄悄期盼解封後的防疫新生活時，不少色情行業已經蠢蠢欲動，屏東警方一連在屏東及東港查獲穿著薄紗及爆乳裝扮女子，完成人與人的連結，第一線員警則持續嚴正以待，小心防堵疫情破口。

屏東市民生派出所27日晚間接獲線報，於屏東市中正路段有經營色情個人工作室，於是喬裝嫖客前往查緝，當場查獲55歲顏姓女子主動說明服務內容，現場發現已使用性交易物品，將顏嫌依違反社會秩序維護法送辦。

同時，崇蘭及大同派出所聯合查察自由路段，當場查獲20歲陳姓男嫖客與25歲穿著火辣的越南籍成姓女子正在從事性交易行為，並於現場發現已使用性交易物品，全案依違反社會秩序維護法案裁處。另查越南籍成嫌為逃逸移工，依規定移送移民署專勤隊處置。

另外東港警分局同時查獲一處養生館掛羊頭賣狗肉，雖為按摩業，但疫情期間仍私下經營接客從事性交易，員警獲報前往臨檢，當場查獲越南籍服務小姐與男客從事性交易，顯已完成人與人不當連結，負責人依刑法妨害風化罪移送屏東地檢署偵辦。另服務小姐及男客涉違反社會秩序維護法，全案依社秩法裁罰。

屏東縣警局新任劉印宮局長上任後特別強調須防範「毒趴」及「防堵人與人不當連結」，聯合縣府單位共同取締稽查，屏東警分局長劉清俊籲請民眾勿存有僥倖心態，將持續全面清查汽車旅館、出租套房等易發生性交易地點，加強查緝不法色情，避免成為防疫破口、危及民眾健康安全。