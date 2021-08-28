俗話說「病從口入」，新冠肺炎也不例外，病毒不僅會從鼻腔進入肺部，口腔也是可能的感染途徑。牙醫師提醒，國人常見的牙周病和蛀牙，都可能加重新冠肺炎病況，尤其中重度牙周病患者感染新冠肺炎後，死亡風險恐增加8倍，呼籲民眾平時應重視口腔健康。

三軍總醫院牙科部主任邱賢忠今（28日）於「養軍千日 用在疫時」研討會指出，一般認為新冠肺炎感染是從鼻腔到肺部，其實口腔也可能是第一個感染的位置。美國國衛院（NIH）今年5月於《自然‧醫學》（Nature Medicine）期刊發表研究證實，新冠病毒會感染口腔組織，不僅口腔內可以發現感染的證據，唾液裡面也有病毒存在，且病毒濃度越高，味覺改變的症狀越嚴重。

疫情對醫療院所影響甚大，邱賢忠指出，歐美疫情爆發時，最先關閉的就是牙科，國內也是如此，原因在於病人和牙醫師處在高風險環境中，不管是鼻腔吸入或呼出、口腔吞入或吐出，都可能夾帶病毒的飛沫或氣融膠，感染風險大增。

邱賢忠說明，新冠病毒感染口腔的主要症狀是味覺改變，約40％確診者都曾發生，其中重症患者又比輕中症患者發生率高2倍。另外，新冠肺炎患者也容易出現口乾、口腔潰瘍、水泡、起疹子等症狀，嚴重時可能脫皮、脫屑。

疫情期間更要關注口腔健康！邱賢忠指出，國人常見的蛀牙、牙周病都可能提升新冠肺炎重症風險。研究發現，新冠肺炎患者的蛀牙數目，與染疫後住院次數、併發症等都有正相關；牙齒破壞程度越高，症狀表現越明顯，住院率和住院天數隨之增加。

更驚人的是，邱賢忠進一步指出，中重度牙周病患者感染新冠肺炎後，死亡風險比沒有牙周病的人高出8倍，住加護病房的比例增加3倍，而使用呼吸器的比例則多了4倍。

邱賢忠提醒「預防勝於治療，保健大於重建」，建議國人接種疫苗，並維持勤洗手、社交距離、戴口罩及護目鏡，還要勤刷牙，才能真正杜絕病毒上身。