桃園市復興區27日1群來自桃園、雙北的27人登山團首次嘗試攻頂復興區北插天山，未料回程途中因天色昏暗，且路線不熟導致27人全數受困山中，其中1女滑倒摔傷，消防人員27日下午接獲報案後隨即前往山區搜救，並於28日上午8點20分已全數導引離開登山口。

消防局指出，受困的27人登山團主要來自桃園、新北以及雙北，平常都會相約一起爬山健走，27日更是首次相約攻頂桃園市復興區的北插天山，27人攻頂後分6人團、21人團前後下山，但下山途中疑似因天色昏暗、路況不熟，加上時逢夏至長草茂盛，且既有道路老舊難以辨別，才讓登山團迷失路線受困山中。

消防局27日下午5點36分接獲民眾報案於復興區赫威神木白紗瀑布附近有民眾27人登山迷途受困，驚掌握受困座標後立即派遣復興分隊、大溪分隊、圳頂分隊、高平分隊、搜救分隊及第四大隊前往支援，出動消防車10輛，消防人員32名、山域義消3名及林務局1人，集結36人前往搜救。

受困27人中其中1名52蕭姓女子因不慎滑倒導致左腳踝及右肩受傷，但意識清楚，經搜救同仁包紮固定處置後以人力接駁方式搬運下山，但因山域地形嚴峻暗黑，路陡濕滑水流湍急增加搬運難度，搜救人員於28日5時34分將患者搬運至登山口，並順利送往國軍804醫院治療。

消防局指出，27人登山團已於28日8點20份全數撤離登山口，並指出北插天山過去常有登山友受傷、迷失狀況，呼籲民眾登山前務必做足行前功課，掌握前往山域概況、路線及氣侯，同時應整備足夠食糧、飲水、照明、通訊及防寒衣物，才不致於錯估行程及動線，更提醒民眾，若不慎迷途應善用行動科技輔助報案以及原地待援，才能縮短獲救時間。