美國五角大樓官員表示，美國國防部主管中國事務的副助理部長Michael Chase，上周與中國解放軍國際軍事合作辦公室副主任黃雪平進行交談，討論兩國危機與風險，這是拜登政府上任以來兩國軍方官員首次會談。

路透報導，一名不願意透露姓名的美國官員表示，兩人利用美中國防電話連結進行視訊會議，Michael Chase關注於管理危機和風險。但由於雙方對中方的對話代表存在爭議，美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)並未與中國防長會談。

當前中美兩國在地緣關係中形勢緊張，8月27日，美國海軍「吉德號」導彈驅逐艦、海岸警衛隊「門羅號」炮艦過航台灣海峽，引發中方不滿。

觀察者網28日報導，中國國防部對此表示，中國解放軍東部戰區組織兵力對美艦行動全程跟監警戒，並稱美方頻頻實施類似挑釁行徑，性質十分惡劣，充分說明美國是台海和平穩定最大破壞者。